«Калгари» не станет защищать Джиордано от драфта расширения. Он провёл в клубе 15 сезонов

«Калгари Флэймз», скорее всего, не станет защищать капитана Марка Джиордано от драфта расширения.
«Переговоры о такой возможности ведутся между «Флэймз» и Джиордано уже год, так что если это действительно произойдёт, то не станет сенсацией. Но «Калгари» не планирует отдавать «Сиэтлу» какие-то активы, чтобы они забрали себе именно Джиордано.
Если он будет выбран «Кракен», то это освободит $ 6,75 миллиона в платёжке «Калгари». Клуб готов пойти на подобные изменения», — цитирует инсайдера Фрэнка Серавалли Daily Faceoff.
Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».
Он набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».
Контракт 37-летнего защитника рассчитан ещё на год.
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