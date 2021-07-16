«Калгари» не станет защищать Джиордано от драфта расширения. Он провёл в клубе 15 сезонов

«Калгари Флэймз», скорее всего, не станет защищать капитана Марка Джиордано от драфта расширения.

«Переговоры о такой возможности ведутся между «Флэймз» и Джиордано уже год, так что если это действительно произойдёт, то не станет сенсацией. Но «Калгари» не планирует отдавать «Сиэтлу» какие-то активы, чтобы они забрали себе именно Джиордано.

Если он будет выбран «Кракен», то это освободит $ 6,75 миллиона в платёжке «Калгари». Клуб готов пойти на подобные изменения», — цитирует инсайдера Фрэнка Серавалли Daily Faceoff.

Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».

Он набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».

Контракт 37-летнего защитника рассчитан ещё на год.