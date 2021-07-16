Ринат Баширов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»
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Генеральным директором ХК «Салават Юлаев» назначен Ринат Баширов, сообщает официальный сайт уфимского клуба. Ранее Баширов занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкортостана и председателя Совета клуба.
В ведении Рината Баширова будет формирование стратегии развития всей хоккейной вертикали, общее руководство и контроль деятельности.
Александр Курносов остаётся работать в системе клуба на должности исполнительного директора и будет отвечать за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды вместе со спортивным блоком.
Ринат Баширов — выпускник СДЮШОР «Салават Юлаев» 1985 года.
Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина — 2021, в финале обыграв ЦСКА (4-2).
Новость по темеИсточник: Чудинов может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве»
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