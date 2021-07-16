Ринат Баширов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»

Генеральным директором ХК «Салават Юлаев» назначен Ринат Баширов, сообщает официальный сайт уфимского клуба. Ранее Баширов занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкортостана и председателя Совета клуба.



В ведении Рината Баширова будет формирование стратегии развития всей хоккейной вертикали, общее руководство и контроль деятельности.



Александр Курносов остаётся работать в системе клуба на должности исполнительного директора и будет отвечать за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды вместе со спортивным блоком.



Ринат Баширов — выпускник СДЮШОР «Салават Юлаев» 1985 года.



Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина — 2021, в финале обыграв ЦСКА (4-2).