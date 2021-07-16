Нападающий Райлли Смит может покинуть «Вегас Голден Найтс».



Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон хочет расстаться с 30-летним хоккеистом, чтобы сбалансировать атакующую линию клуба.



Отмечается, что в прошлом сезоне результативность Смита в плане набранных очков снизилась. В прошлом регулярном чемпионате у него было 25 (14+11) баллов в 53 играх, а в позапрошлом сезоне — 54 (27+27) очка в 71 матче. До этого семь сезонов подряд он набирал как минимум 37 очков в регулярке.



В плей-офф-2020/2021 Смит принял участие в 19 встречах, в которых сумел набрать 10 (3+7) результативных баллов при показателе полезности «+7». Форвард выступает в составе «Голден Найтс» с сезона-2017/2018, который был первым в истории существования клуба.



В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Вегас» уступил в полуфинале «Монреалю» со счётом 2-4.