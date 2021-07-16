Дмитрий Вишневский прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом.



«Я очень счастлив! За столько лет в клубе «Спартак» стал для меня настоящей семьёй. Будем много работать, стараться и выигрывать матчи.



Задача только одна — попасть в плей-офф и пробиться в Кубке Гагарина как можно выше. Рад, что остаюсь с болельщиками «Спартака», они самые лучшие!



Всегда приятно получать поддержку — так что постараемся оправдать надежды всех, кто поддерживает нашу команду!» — приводит слова Вишневского официальный сайт «Спартака».



Напомним, Вишневский продлил контракт со «Спартаком» на два года.



В прошлом сезоне Вишневский провёл 32 матча регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (4+8) баллов при коэффициенте полезности «0». В плей-офф сыграл в четырёх играх и забросил одну шайбу.

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