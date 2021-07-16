Генеральный директор «Амура» рассказал о ситуации с форвардом Андреем Локтионовым

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь высказался о позиции клуба по ситуации с Андреем Локтионовым.
«29 мая 2021 года «Амур» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого мы приобрели спортивные права на форварда Андрея Локтионова. В соответствии с правовым регламентом КХЛ игрок должен был подписать контракт со своим новым клубом. Однако до сих пор не сделал этого и не явился на предсезонный сбор команды.
Позиция игрока вызывает у нас недоумение и разочарование. Мы были готовы предоставить Локтионову роль лидера команды и дать ему возможность перезапустить свою карьеру.
Вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, проявить уважение к хабаровским болельщикам и исполнить свои обязательства, он занял неконструктивную позицию, отказавшись заключать контракт с «Амуром».
Отказ игрока от исполнения своих обязательств на Дальнем Востоке является неприемлемым и, на мой взгляд, противоречит принципам развития Континентальной хоккейной лиги.
В связи с отказом хоккеиста от заключения контракта ему в соответствии с правовым регламентом КХЛ присвоен статус «конфликт» на неопределённый срок. Это означает, что на данный момент спортивные права на него в системе КХЛ принадлежат «Амуру» вплоть до момента завершения его игровой карьеры.
Безусловно, в такой ситуации хоккеист, желающий продолжить карьеру в КХЛ, может надеяться на совершение обмена и переход в другой клуб, но каких-то заслуживающих нашего внимания предложений от других клубов КХЛ не поступало.
Мы допускаем возможность того, что игрок изменит свою позицию в будущем, решит выполнить обязательства перед «Амуром» и попросит о подписании однолетнего контракта. В этом случае мы будем принимать совместное решение с Попечительским советом клуба и тренерским штабом команды. Однако на данный момент руководство клуба занимает жёсткую и принципиальную позицию. Распоряжаться спортивными правами на Андрея Локтионова мы будем исходя исключительно из интересов «Амура» и его болельщиков», — приводит слова Крамаря страница клуба во «ВКонтакте".
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