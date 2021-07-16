«Коламбус» планирует обменять одного из вратарей — Корписало или Мерзликина

«Коламбус Блю Джекетс» может внести изменения в свою вратарскую линию.



Как сообщает The Athletic, клуб собирается обменять одного из двух вратарей — Йоонаса Корписало или Элвиса Мерзликина. У обоих 27-летних голкиперов остался один год по контракту.



У Мерзликина больше возможностей для прогресса, но для команд с ограниченным бюджетом или зарплатным потолком Корписало может быть лучшим вариантом. При этом команде, получившей взамен Мерзликина, не придётся защищать его от «Сиэтла» на драфте расширения.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Мерзликин провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, пропуская в среднем 2,77 шайбы и имея процент надёжности 91,6%.



Корписало принял участие в 33 матчах регулярки, сумев выиграть девять из них, не сыграв матчей «на ноль», пропуская в среднем 3,30 шайбы и имея коэффициент надёжности 89,4%.