Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин находится в шаге от защиты кандидатской диссертации

Овечкин находится в шаге от защиты кандидатской диссертации
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Министерстве спорта РФ состоялось мероприятие, по итогам которого российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации.

Как сообщает «Матч ТВ», после защиты Овечкин станет кандидатом педагогических наук.

«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите. В конце было голосование, у нас в том числе было на удалённой связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов учёного совета и рецензентов единогласно высказались «за».

Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», — заявил Виктор Горский, выступивший оппонентом Овечкина на предзащите.

35-летний нападающий провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.

«Вашингтон» не защитит Овечкина, а «Тампа» сохранит Стэмкоса. Прогноз на драфт расширения «Вашингтон» не защитит Овечкина, а «Тампа» сохранит Стэмкоса. Прогноз на драфт расширения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021