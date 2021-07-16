Овечкин находится в шаге от защиты кандидатской диссертации

Сегодня в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Министерстве спорта РФ состоялось мероприятие, по итогам которого российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации.
Как сообщает «Матч ТВ», после защиты Овечкин станет кандидатом педагогических наук.
«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите. В конце было голосование, у нас в том числе было на удалённой связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов учёного совета и рецензентов единогласно высказались «за».
Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», — заявил Виктор Горский, выступивший оппонентом Овечкина на предзащите.
35-летний нападающий провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.
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