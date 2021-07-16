Овечкин: цель диссертации — помощь в развитии российского хоккея. Важно делиться опытом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о предзащите своей кандидатской диссертации.
«Цель — защититься, чтобы помогать развиваться российскому хоккею и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Для нас это будет правильное решение, тем более — скоро откроется моя школа.
Чтобы не сглазить — когда откроется, тогда и поговорим. А так — та методика, которую мы изучали, и если мы её будем применять, — это круто. У меня прекрасная команда, которая мне помогала и со мной советовалась. Всё было на высшем уровне», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 16 июля, в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ состоялась предзащита диссертации Овечкина. По итогам мероприятия хоккеист был рекомендовал к публичной защите.
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