Стали известны игроки, которые могут покинуть «Нью-Джерси» во время драфта расширения

Стали известны планы «Нью-Джерси Дэвилз» на драфт расширения.



«Дэвилз», вероятно, будут защищать на драфте расширения игроков обороны — Дэймона Сиверсона, Райана Грейвза и Йонаса Зигенталера. Это оставит свободными для обмена Пи Кея Суббэна, Уилла Батчера, Колтона Уайта и находящихся в качестве свободных агентов Райана Мюррея и Коннора Кэррика», — сообщил хоккейный журналист Кори Масисак в «Твиттере».



Ранее стало известно о том, что 23-летний российский крайний нападающий Михаил Мальцев был обменян из «Нью-Джерси» в «Колорадо». В результате обмена «Дэвилз» пополнили состав 26-летним канадским защитником Райаном Грейвзом, также «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ 2021 года.



Напомним, драфт расширения НХЛ 2021 года состоится 21 июля 2021 года, где новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.

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