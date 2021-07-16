Агент Локтионова: у Андрея родился ребёнок, он не готов к переезду. Придётся взять паузу

Сергей Исаков, агент нападающего «Амура» Андрея Локтионова, прокомментировал информацию о том, что его клиент не прибыл в расположение «Амура» на тренировочный сбор.
«Да, Андрей не приехал на сборы в «Амур». ЦСКА обменял его в Хабаровск, но у него сейчас родился ребёнок. И он не совсем понимает, как можно сейчас уехать. Андрей несколько расстроен, потому что он не был готов к такому переезду. С ним этот вопрос никто не согласовывал. Его просто поставили перед фактом, что он едет в Хабаровск. Но он к этому не готов. Мы разговариваем с руководителями ЦСКА и просим обмена, но пока не находим взаимопонимания.
Придётся, видимо, паузу взять на год и не играть в хоккей, а уже в следующем сезоне вернуться. На это есть причины семейного плана. Никакого предвзятого отношения к «Амуру» и перелётам у Андрея нет. Просто есть проблемы семейного плана. Поэтому он просит обмена с тем условием, чтобы ему не нужно было далеко уезжать от семьи», – цитирует Исакова AllHockey.Ru.
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