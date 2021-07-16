Игроки и сотрудники «Сочи» прошли добровольную вакцинацию
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«Сочи» объявил о прохождении клубом добровольной вакцинации от коронавируса.
«Сегодня тренеры, хоккеисты и сотрудники ХК «Сочи» прошли добровольную вакцинацию от COVID-19. Игроки после прививки получили два выходных, чтобы понаблюдать за своим самочувствием. Предсезонный сбор возобновится в понедельник. Всем — здоровья!» — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Напомним, сезон-2021/2022 стартует 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Сочи» свой первый матч проведёт 2 сентября дома с хабаровским «Амуром».
По итогам прошлого сезона «Сочи» занял десятое место в таблице Западной конференции. Ранее сообщалось о том, что на предстоящий чемпионат клубу была поставлена задача выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
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