Стало известно, какие клубы заинтересованы в подписании капитана «Колорадо» Ландескога

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског может перейти в «Сент-Луис Блюз». Об этом рассказал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 31 Thoughts.
Журналист отметил, что «блюзмены» являются главным претендентом на Ландескога.
В числе команд, заинтересованных в заключении контракта с капитаном «Колорадо», называются «Лос-Анджелес Кингз», «Нэшвилл Предаторз», «Бостон Брюинз», а также «Торонто Мэйпл Лифс», чьи шансы на успех являются наименьшими.
Ранее стало известно, что «Колорадо» ещё не договорился о новом контракте с капитаном команды и что стороны «даже не близки к сделке».
Напомним, у капитана «Колорадо» подходит к концу 7-летний контракт с кэпхитом $ 5,57 млн. Хоккеист может и намерен стать неограниченно свободным агентом 28 июля.
В 2011 году Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим вторым номером. В прошедшем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка (20+32), в плей-офф на счету игрока 13 очков (4+9) в 10 встречах.
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