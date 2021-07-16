«Готов к своему праздничному туру». Кубок Стэнли починили после повреждений на параде

Кубок Стэнли, повреждённый во время праздничного парада «Тампа-Бэй Лайтнинг» в честь победы в плей-офф НХЛ, починили. Об этом сообщается на официальной странице трофея в «Твиттере».
«Готов к своему праздничному туру», — говорится в сообщении.
Кубок отправляли в Монреаль на ремонт. Он будет возвращён для возобновления празднования победы.
Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, обыграв в финальной серии «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд — и третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока получил голкипер клуба Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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