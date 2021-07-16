«Нью-Джерси» хочет выменять вратаря «Вегаса» Ленера. Контракт на $ 20 млн действует 4 года

«Нью-Джерси Дэвилз» заинтересованы в переходе голкипера «Вегас Голден Найтс» Робина Ленера. Об этом рассказал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 31 Thoughts.
У вратаря действует пятилетнее соглашение с «рыцарями» на $ 25 млн. Оно было подписано в октябре 2020 года. Согласно контракту, до окончания сезона-2022/2023 Ленер может предоставить список из восьми в команд, в которые его не смогут обменять. После этого шведскому голкиперу придётся сократить число этих клубов до пяти.
В минувшем сезоне Ленер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 13 побед при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте полезности 2.29. В плей-офф на его счету три матча, одна победа, 88,7% отражённых бросков и коэффициент полезности 3.62.
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