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«Торторелла не давал никому свободы». Лайне раскритиковал бывшего тренера «Коламбуса»

«Торторелла не давал никому свободы». Лайне раскритиковал бывшего тренера «Коламбуса»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера клуба Джона Тортореллы.

«У всех должны быть правила. Но при этом рассчитываешь, что тренер будет использовать твои лучшие качества. Торторелла не давал никому свободы. Форварды не могли творить в атаке.

Но я делал то, что мне велели. Я понимаю, что такова системы игры. Просто я привык играть иначе. Я не хочу быть похожим на остальных, быть как все. Привык всё делать по-своему. Каждый должен получить возможность проявить себя. Конечно, при этом не навредив команде.

Думаю, глупо не использовать мой потенциал. Но у каждого тренера свои взгляды», — цитирует Лайне финское издание Aamulehti.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.

В завершившемся сезоне «Блю Джекетс» не смогли попасть в плей-офф и заняли последнее место в Центральном дивизионе.

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