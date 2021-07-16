А. Коваленко — об Овечкине: почему бы не написать диссертацию? Это не мешает спорту

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — приводит слова Коваленко «Газета.Ru».

Напомним, сегодня, 16 июля, в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Министерстве спорта РФ состоялось мероприятие, по итогам которого российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Сообщалось, что Овечкин не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.