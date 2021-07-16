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А. Коваленко — об Овечкине: почему бы не написать диссертацию? Это не мешает спорту

А. Коваленко — об Овечкине: почему бы не написать диссертацию? Это не мешает спорту
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — приводит слова Коваленко «Газета.Ru».

Напомним, сегодня, 16 июля, в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Министерстве спорта РФ состоялось мероприятие, по итогам которого российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Сообщалось, что Овечкин не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.

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