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Ландеског в случае выхода на рынок свободных агентов запросит $ 9-10 млн в год

Ландеског в случае выхода на рынок свободных агентов запросит $ 9-10 млн в год
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског хочет претендовать на высокую зарплату в случае выхода на рынок свободных агентов, сообщает журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что в случае выхода на рынок свободных агентов 28-летний Ландеског может попросить у заинтересованных клубов зарплату $ 9-10 млн в год.

Ранее стало известно, что «Колорадо» ещё не договорился о новом контракте с капитаном команды и что стороны «даже не близки к сделке».

Напомним, у капитана «Колорадо» подходит к концу 7-летний контракт с кэпхитом $ 5,57 млн. Хоккеист может и намерен стать неограниченно свободным агентом 28 июля.

В 2011 году Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим вторым номером. В прошедшем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка (20+32), в плей-офф на счету игрока 13 очков (4+9) в 10 встречах.

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