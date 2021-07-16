В. Третьяк прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА

Президент Федерации хоккея России и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал решение назначить Сергея Фёдорова на пост главного тренера команды.



«Результат прошлого сезона был признан неудовлетворительным, поэтому наблюдательный совет решил, что Сергей Фёдоров возглавит ЦСКА.



Он был генеральным менеджером и, хотя у него не очень много тренерского опыта, всегда был в теме, прошёл большую школу как игрок.



Я на многих матчах с ним сидел. Считаю, он действительно очень хорошо разбирается в хоккее.



Конечно, я думаю, что ему будет очень сложно, но хотелось бы пожелать ему удачи, потому что ЦСКА ставит только задачу выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Третьяка ТАСС.