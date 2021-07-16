«Рейнджерс» переподписали форварда Готье. В прошлом сезоне он набрал 8 очков в 30 матчах
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и нападающий Жюльен Готье согласовали условия нового контракта, сообщается на официальной странице команды Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Отмечается, что 23-летний канадец подписал с клубом однолетнее соглашение с зарплатой $ 775 тыс.
В прошедшем сезоне Готье принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "-6". В среднем форвард проводил на льду 09:38.
Напомним, канадский нападающий был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» в первом раунде в 2016 году под общим 21-м номером. Всего в НХЛ Готье отыграл 47 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков при общем показателе полезности "-5".
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