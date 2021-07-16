Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» переподписали форварда Готье. В прошлом сезоне он набрал 8 очков в 30 матчах

«Рейнджерс» переподписали форварда Готье. В прошлом сезоне он набрал 8 очков в 30 матчах
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» и нападающий Жюльен Готье согласовали условия нового контракта, сообщается на официальной странице команды Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Отмечается, что 23-летний канадец подписал с клубом однолетнее соглашение с зарплатой $ 775 тыс.

В прошедшем сезоне Готье принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "-6". В среднем форвард проводил на льду 09:38.

Напомним, канадский нападающий был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» в первом раунде в 2016 году под общим 21-м номером. Всего в НХЛ Готье отыграл 47 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков при общем показателе полезности "-5".

Новость по теме
Серавалли: «Рейнджерс» могут обменять Георгиева, у которого остался год по контракту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021