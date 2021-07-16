Овечкин — о плей-офф НХЛ: заслуженная победа «Тампы». Только рад за ребят

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (4-1).



«Я только рад за ребят. Прежде всего, очень рад за Василевского, который провёл феноменальный сезон и завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Я рад за Сергачёва и, конечно, за Кучерова — он выдал шикарный плей-офф. Заслуженная победа «Тампы». Жаль только, что мы с «Кэпиталз» не прошли дальше. Было бы интересно с ними сыграть», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.



«Лайтнинг» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8+24) очка в 22 матчах.

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