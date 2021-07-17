«Айлендерс» обменяли лучшего защитника-бомбардира в «Детройт» на драфт-пик и Паника

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» произвели обмен игроками, сообщается на официальной странице «островитян» в «Твиттере».



«Красные крылья» получили 30-летнего защитника Ника Ледди, ньюйоркцы — 30-летнего форварда Рихарда Паника и выбор (52-й) во втором раунде драфта НХЛ-2021, который ранее принадлежал «Эдмонтон Ойлерз».



Кроме того, «Детройт» удержит за собой 50% кэпхита Паника ($ 1,375 млн).



«Айлендерс» обменяли Ледди, чтобы избежать риска его потери на драфте расширения.



У защитника остался один год действия контракта с кэпхитом $ 5,5 млн, фактическая зарплата за следующий сезон — $ 7 млн.

В минувшем сезоне Ледди стал лучшим защитником «островитян» по набранным очкам — 31 (2+29) в 56 встречах. У Паника — 13 (4+9) очков в 48 встречах.