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«Айлендерс» обменяли лучшего защитника-бомбардира в «Детройт» на драфт-пик и Паника

«Айлендерс» обменяли лучшего защитника-бомбардира в «Детройт» на драфт-пик и Паника
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«Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» произвели обмен игроками, сообщается на официальной странице «островитян» в «Твиттере».

«Красные крылья» получили 30-летнего защитника Ника Ледди, ньюйоркцы — 30-летнего форварда Рихарда Паника и выбор (52-й) во втором раунде драфта НХЛ-2021, который ранее принадлежал «Эдмонтон Ойлерз».

Кроме того, «Детройт» удержит за собой 50% кэпхита Паника ($ 1,375 млн).

«Айлендерс» обменяли Ледди, чтобы избежать риска его потери на драфте расширения.

У защитника остался один год действия контракта с кэпхитом $ 5,5 млн, фактическая зарплата за следующий сезон — $ 7 млн.

В минувшем сезоне Ледди стал лучшим защитником «островитян» по набранным очкам — 31 (2+29) в 56 встречах. У Паника — 13 (4+9) очков в 48 встречах.

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