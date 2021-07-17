«Каролина» продлила контракт с молодым форвардом Гики
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«Каролина Харрикейнз» договорилась с нападающим Морганом Гики о подписании контракта, сообщается на официальном сайте „ураганов“.
Отмечается, что 23-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на один год. Договор носит двусторонний характер. В Национальной хоккейной лиге зарплата канадца составит $ 750 тыс., в АХЛ — $ 75 тыс.
В прошедшем сезоне Гики принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 9 очков при показателе полезности «+1». В среднем он проводил на льду 9 минут и 47 секунд.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 56 матчах.
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