Бабаев — о Чинахове: если в «Авангарде» будут говорить так же, пойдём выяснять отношения

Агент Шуми Бабаев обозначил свою точку зрения по вопросу лимита на легионеров в российском хоккее.
«Убрать лимит на легионеров призывают только те люди, которые не хотят работать. Надо воспитывать российских хоккеистов, доверять им.
Генеральный менеджер „Авангарда“ не хотел давать шанс Егору Чинахову, а Крылов настаивал на том, чтобы он играл. И Егор не подвёл его. А у нас 50–60% иностранцев не соответствуют уровню топ-игроков.
Отменить лимит — самый лёгкий путь. Я уверен, что этого делать не нужно.
В «Авангарде» говорят: «Агента Чинахова для нас больше не существует»? Для меня «Авангард» существует.
Но если они продолжат высказываться и действовать в том же духе, значит мы будем выяснять отношения, разбираться, кто был прав.
Лично у меня никаких конфликтов нет. Я считаю вопрос закрытым», — приводит слова Бабаева «Рейтинг букмекеров».
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