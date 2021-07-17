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Бабаев — о Чинахове: если в «Авангарде» будут говорить так же, пойдём выяснять отношения

Бабаев — о Чинахове: если в «Авангарде» будут говорить так же, пойдём выяснять отношения
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Агент Шуми Бабаев обозначил свою точку зрения по вопросу лимита на легионеров в российском хоккее.

«Убрать лимит на легионеров призывают только те люди, которые не хотят работать. Надо воспитывать российских хоккеистов, доверять им.

Генеральный менеджер „Авангарда“ не хотел давать шанс Егору Чинахову, а Крылов настаивал на том, чтобы он играл. И Егор не подвёл его. А у нас 50–60% иностранцев не соответствуют уровню топ-игроков.

Отменить лимит — самый лёгкий путь. Я уверен, что этого делать не нужно.

В «Авангарде» говорят: «Агента Чинахова для нас больше не существует»? Для меня «Авангард» существует.

Но если они продолжат высказываться и действовать в том же духе, значит мы будем выяснять отношения, разбираться, кто был прав.

Лично у меня никаких конфликтов нет. Я считаю вопрос закрытым», — приводит слова Бабаева «Рейтинг букмекеров».

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