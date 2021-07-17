Наставник «Коламбуса» — о погибшем Кивлениексе: он вдохновил молодое поколение вратарей

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен высказался о голкипере «синих мундиров» Матисе Кивлениексе, погибшем после ранения в грудь в результате использования пиротехники во время салюта в честь Дня независимости США.



«Он вдохновил всю страну (в составе сборной Латвии на ЧМ-2021 он отбил все 38 бросков в матче с Канадой (2:0). — Прим. «Чемпионата»).



Он вдохновил молодое поколение вратарей. Он повлиял на огромное число людей», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, судмедэксперты штата Мичиган ранее заявили, что Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды.



В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.



Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».



В текущем сезоне голкипер сыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.