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Овечкин — о ЧМ-2021: считаю, что сборная России показала достойный результат

Овечкин — о ЧМ-2021: считаю, что сборная России показала достойный результат
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет сборной России на стадии четвертьфинала ЧМ-2021.

«Понимаете, к этому можно относиться по-разному. Взял ли ты золото чемпионата мира? Или ты обкатал молодых ребят на перспективу?

Я считаю, что сборная России показала достойный результат. Понятное дело, что хотелось выиграть золото или просто быть в медалях. Но мы проверили новых игроков, которые могут представлять нас в будущем.

А опыт где получать? Только в сборной, когда играешь с сильными командами. Да, результата не было. Но я думаю, что сборная России движется в правильном направлении.

Для нас, хоккеистов, вообще без разницы, кто стоит у руля. Мы выступаем за сборную, а не за тренера. И представляем наш флаг.

Будет Брагин — значит, будет Брагин. Будет Билялетдинов — будет Билялетдинов. Без разницы.

Главное, чтобы человек был профессиональным и чтобы он понимал, с кем мы играем, выстроил бы правильную тактику и дал нам правильное напутствие», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

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