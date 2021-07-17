Гендиректор РУСАДА — о Маркове: стоит задуматься, почему его тестируют после конца карьеры

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бывшего защитника «Ак Барса» и «Локомотива» Андрея Маркова.
«В моей ситуации некорректно давать персональные оценки.
Разумеется, случай был всесторонне изучен, инспекторы опрошены. Но наказание выносит не РУСАДА, а Дисциплинарный антидопинговый комитет, куда поступают все материалы дела.
Не имею права сомневаться в правоте сотрудников агентства и вынесенном решении, поскольку выполнены все процедурные нормы. Однако любой вправе обжаловать наказание в установленном порядке.
Разработан механизм включения в пул, о чём спортсмены уведомляются со стопроцентной гарантией. Если человек закончил карьеру, наверное, стоило задуматься, почему его продолжают тестировать. И принять какие-то меры.
Формально агентство выполнило обязанности от и до, но существует человеческий фактор, конечно. Именно через апелляцию проясняются спорные ситуации. Как и бесспорные, кстати», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».
- 17 июля 2021
-
15:55
-
15:25
-
14:52
-
14:16
-
13:42
-
13:18
-
12:49
-
12:19
-
11:50
-
11:21
-
10:51
-
10:18
-
09:49
-
09:23
-
08:49
-
08:11
- 16 июля 2021
-
23:49
-
23:41
-
23:17
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:21
-
21:18
-
20:55
-
20:41
-
20:12
-
19:47
-
19:17
-
18:54
-
18:25
-
17:57
-
17:52
-
17:20