Гендиректор РУСАДА — о Маркове: стоит задуматься, почему его тестируют после конца карьеры

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бывшего защитника «Ак Барса» и «Локомотива» Андрея Маркова.



«В моей ситуации некорректно давать персональные оценки.



Разумеется, случай был всесторонне изучен, инспекторы опрошены. Но наказание выносит не РУСАДА, а Дисциплинарный антидопинговый комитет, куда поступают все материалы дела.



Не имею права сомневаться в правоте сотрудников агентства и вынесенном решении, поскольку выполнены все процедурные нормы. Однако любой вправе обжаловать наказание в установленном порядке.



Разработан механизм включения в пул, о чём спортсмены уведомляются со стопроцентной гарантией. Если человек закончил карьеру, наверное, стоило задуматься, почему его продолжают тестировать. И принять какие-то меры.



Формально агентство выполнило обязанности от и до, но существует человеческий фактор, конечно. Именно через апелляцию проясняются спорные ситуации. Как и бесспорные, кстати», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».