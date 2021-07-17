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Гендиректор РУСАДА — о Маркове: стоит задуматься, почему его тестируют после конца карьеры

Гендиректор РУСАДА — о Маркове: стоит задуматься, почему его тестируют после конца карьеры
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Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бывшего защитника «Ак Барса» и «Локомотива» Андрея Маркова.

«В моей ситуации некорректно давать персональные оценки.

Разумеется, случай был всесторонне изучен, инспекторы опрошены. Но наказание выносит не РУСАДА, а Дисциплинарный антидопинговый комитет, куда поступают все материалы дела.

Не имею права сомневаться в правоте сотрудников агентства и вынесенном решении, поскольку выполнены все процедурные нормы. Однако любой вправе обжаловать наказание в установленном порядке.

Разработан механизм включения в пул, о чём спортсмены уведомляются со стопроцентной гарантией. Если человек закончил карьеру, наверное, стоило задуматься, почему его продолжают тестировать. И принять какие-то меры.

Формально агентство выполнило обязанности от и до, но существует человеческий фактор, конечно. Именно через апелляцию проясняются спорные ситуации. Как и бесспорные, кстати», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

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