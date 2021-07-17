Фронтмен «Руки вверх!» Сергей Жуков прокомментировал свои песни на параде «Тампы»

Фронтмен «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился эмоциями от того, что российские хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» танцевали под песни группы на чемпионском параде после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Что почувствовал, когда узнал, что мои хиты звучат на чемпионском параде в Тампе? В прошлом году об этом действительно все говорили. Тогда моя новостная лента просто обвалилась, все пересылали мне это видео: «Серёга, смотри!» Не узнать об этом было невозможно. Сейчас чуть более прозаично всё прошло.



Но я, как и любой музыкант, безумно счастлив, что спустя столько лет эти песни до сих пор кого-то радуют. Общаюсь со многими хоккеистами, с ребятами из других видов спорта, и везде хватает людей, которые росли под «Руки вверх!»



Мы активно переписываемся, они зовут меня на свои матчи, в том числе туда, где мы сейчас быть не можем. Но радоваться за них ведь можно в любой точке земли, правда?



Мы все — и артисты, и спортсмены — безумно занятые люди, которым непросто поддерживать дружбу, но мы стараемся и, по большому счёту, друг от друга нам ничего не нужно. Мы просто радуемся нашему общению.



Раньше, когда границы были открыты, мы всегда старались попасть на значимые игры. Были в 2017 году в Германии во время хоккейного чемпионата мира. Хотя, конечно, есть такие истории, когда пиар-служба сборной России провела нас к ребятам, мы побывали на матче.



Также у меня есть раритетные подарки вроде подписанной Александром Овечкиным клюшки. В этом отношении я обласканный артист, но у нас в целом бескорыстные отношения», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».