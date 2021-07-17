Игроки и персонал системы «Салавата Юлаева» начали процедуру вакцинации

Игроки и персонал системы уфимского «Салавата Юлаева» прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

«Сегодня игроки, персонал и тренерский штаб всей системы АНО «ХК «Салават Юлаев» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Прививку получили спортсмены команд «Салават Юлаев», ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Салават» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил казанскому «Ак Барсу» в четырёх матчах.

В первом матче сезона уфимцы встретятся с нур-султанским «Барысом» 3 сентября. Первая домашняя встреча пройдёт 9 сентября с московским «Спартаком».