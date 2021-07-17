Брагин — о назначении Фёдорова в ЦСКА: для национальной сборной это однозначно хорошо

Главный тренер сборной России и петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал назначение Сергея Фёдорова в ЦСКА.
«Решение неожиданное, хочу пожелать Сергею Викторовичу успехов, а Игорю Валерьевичу скорее найти работу.
Пойдёт ли на пользу сборной назначение Федорова, который сказал, что ЦСКА перестроится и будет играть в более агрессивный хоккей? Уже говорил о том, что именно в такой хоккей стремится играть национальная команда и все другие сборные страны. Мне не хотелось бы как-то комментировать курс ЦСКА – прославленного клуба, одного из исторических лидеров нашего хоккея. Но чем больше клубов КХЛ будет играть в современный, активный хоккей, тем лучше для института сборных. Особенно если речь идёт о ведущих клубах, в которых много кандидатов в национальные команды. Отвечая на ваш вопрос об агрессивной модели игры, для развития и подготовки игроков для национальной сборной это однозначно хорошо», – цитирует Брагина «РИА Новости».
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