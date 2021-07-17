Брагин рассказал об усилении штаба сборной России перед Олимпиадой–2022

Главный тренер сборной России и петербургского СКА Валерий Брагин ответил на вопрос об усилении тренерского штаба сборной перед Олимпийскими играми, которые пройдут в 2022 году.
«Штаб сборной постоянно нацелен на развитие, на усиление, работа в этом направлении не прекращается, идут консультации. Некоторые решения будут зависеть от участия игроков НХЛ. Существует два варианта, мы готовы к любому из них», – цитирует Брагина «РИА Новости».
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
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