Источник: «Коламбус» не планирует защитить Макса Доми перед драфтом расширения

«Коламбус Блю Джекетс» планирует оставить без защиты форварда Макса Доми.

«Команды вносят последние изменения в списки защищённых игроков. Говорят, что «Коламбус» планирует оставить Макса Доми без защиты. Я буду удивлён, если «Сиэтл» не потребует его», – написал Даррен Драгер в «Твиттере».

Напомним, в июне нападающий перенёс операцию на правом плече. Сообщалось, что срок восстановления хоккеиста составит 5-6 месяцев.

26-летний Доми завершил свой первый сезон в качестве игрока «Коламбуса» в сезоне-2020/2021 после того, как 6 октября 2020 года был приобретён в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Он забил девять голов и отдал 15 результативных передач, набрав 24 очка и 75 минут штрафа в 54 матчах. Доми занял второе место в Национальной хоккейной лиге по штрафным минутам.