Защитник «Салавата» — о вакцинации: можно сказать, что это часть подготовки к сезону
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал, что переболел коронавирусом, но вместе с командой привился.
«Самочувствие, настроение – нормальное! Вот решил привиться. Агитировать не собираюсь, это дело добровольное. Каждый сам решает, что ему нужно. Я переболел, было не очень – лежал в больнице. Поэтому решил поставить себе прививку от коронавируса.
Можно сказать, что это часть подготовки к сезону. Принял решение привиться в начале сезона, в начале сборов, чтобы не потерять форму.
Подготовка к новому чемпионату идёт отлично. Сдали тесты, начались серьёзные тренировки. Идёт предсезонка, надо подходить ко всему с головой, с правильным настроем», – цитирует Бирюкова официальный сайт уфимцев.
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