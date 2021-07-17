Защитник «Салавата» — о вакцинации: можно сказать, что это часть подготовки к сезону

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал, что переболел коронавирусом, но вместе с командой привился.

«Самочувствие, настроение – нормальное! Вот решил привиться. Агитировать не собираюсь, это дело добровольное. Каждый сам решает, что ему нужно. Я переболел, было не очень – лежал в больнице. Поэтому решил поставить себе прививку от коронавируса.

Можно сказать, что это часть подготовки к сезону. Принял решение привиться в начале сезона, в начале сборов, чтобы не потерять форму.

Подготовка к новому чемпионату идёт отлично. Сдали тесты, начались серьёзные тренировки. Идёт предсезонка, надо подходить ко всему с головой, с правильным настроем», – цитирует Бирюкова официальный сайт уфимцев.