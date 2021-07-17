«Чикаго» не прочь обменять Никиту Задорова. Он должен стать ограниченно свободным агентом

«Чикаго Блэкхоукс» не прочь обменять защитника Никиту Задорова.

«Говорят, «Чикаго» не прочь обменять защитника Никиту Задорова, который должен стать ограниченно свободным агентом», – написал журналист TSN Брюс Гарриош в «Твиттере».

Напомним, что 21 июля состоится драфт расширения НХЛ.

Задоров выступал за «Чикаго» один сезон. В предыдущем регулярном чемпионате защитник провёл 55 матчей и набрал восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

По итогам чемпионата «Блэкхоукс» набрали 55 очков в 56 матчах, заняли шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.

Ранее Задоров пять сезонов играл за «Колорадо Эвеланш» и два за «Баффало Сэйбрз». Защитник начинал карьеру в системе московского ЦСКА.