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«Чикаго» не прочь обменять Никиту Задорова. Он должен стать ограниченно свободным агентом

«Чикаго» не прочь обменять Никиту Задорова. Он должен стать ограниченно свободным агентом
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«Чикаго Блэкхоукс» не прочь обменять защитника Никиту Задорова.

«Говорят, «Чикаго» не прочь обменять защитника Никиту Задорова, который должен стать ограниченно свободным агентом», – написал журналист TSN Брюс Гарриош в «Твиттере».

Напомним, что 21 июля состоится драфт расширения НХЛ.

Задоров выступал за «Чикаго» один сезон. В предыдущем регулярном чемпионате защитник провёл 55 матчей и набрал восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

По итогам чемпионата «Блэкхоукс» набрали 55 очков в 56 матчах, заняли шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.

Ранее Задоров пять сезонов играл за «Колорадо Эвеланш» и два за «Баффало Сэйбрз». Защитник начинал карьеру в системе московского ЦСКА.

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