Джаред Макканн продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

В прошедшем сезоне канадский нападающий выступал за «Питтсбург Пингвинз», в составе которого провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 32 очка: забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф на счету форварда один пас в шести встречах.

Макканн перешёл в «Пингвинз» из «Флориды Пантерз» по ходу сезона-2018/2019.

Также хоккеист ранее играл в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс».

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4). «Торонто» выиграл Северный дивизион, но уступил в первом раунде «Монреаль Канадиенс» (3-4).