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Райан Эллис стал защитником «Филадельфии» в результате трёхстороннего обмена

Райан Эллис стал защитником «Филадельфии» в результате трёхстороннего обмена
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«Нэшвилл Предаторз», «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» совершили трёхсторонний обмен игроками, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере». В обмене участвовали защитники Райан Эллис и Филипп Майерс, а также форварды Нолан Патрик и Коди Гласс.

Защитник «Нэшвилла» Эллис был обменян в «Филадельфию» на Филиппа Майерса и Нолана Патрика, который по итогу был обменян в «Вегас» на Коди Гласса.

По итогам прошлого сезона Эллис провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 очков (5+13). В плей-офф у игрока пять баллов (1+4) в шести встречах.

Майерс сыграл в 44 встречах в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

Патрик принял участие в 52 играх регулярки, где набрал девять очков (4+5).

Гласс сыграл в 27 встречах регулярного чемпионата и набрал 10 очков (4+6). В плей-офф у игрока одна игра.

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