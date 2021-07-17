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«Тампа» продлила контракт с защитником Классоном

«Тампа» продлила контракт с защитником Классоном
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Защитник Фредрик Классон продолжит выступать за «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает официальный «Твиттер» «Лайтнинг». Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Прошлый сезон защитник начал в «Сан-Хосе Шаркс», за который провёл четыре игры, после чего уехал в «Тампу». В составе «Лайтнинг» хоккеист вышел на лёд в двух матчах.

Ранее шведский защитник выступал за «Юргорден», «Бельвиль Сенаторз», «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Шарлотт» и «Нью-Джерси».

Всего на счету 28-летнего хоккеиста 161 матч в Национальной хоккейной лиге и 28 набранных очков: семь заброшенных шайб и 21 результативная передача.

Напомним, «Тампа» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и вышла в плей-офф, где добилась победы в Кубке Стэнли.

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