«Аризона» обменяла голкипера Хилла в «Сан-Хосе»
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«Аризона Койотс» обменяла голкипера Эйдена Хилла и выбор в седьмом раунде драфта-2022 в «Сан-Хосе Шаркс» на вратаря Йозефа Корженаржа и второй раунд драфта-2022, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Хилл выступал за «Аризону» с сезона-2017/2018. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ голкипер провёл 19 матчей и оформил два шат-аута.
Корженарж выступал за «Шаркс» с сезона-2018/2019 в фарм-клубе «Сан-Хосе Барракуда». За основную команду игрок дебютировал в НХЛ в чемпионате-2020/2021. На его счету 10 игр.
Также голкипер в сезоне-2020/2021 играл за «Тршинец» и оформил один шат-аут в 11 встречах.
По итогам регулярного чемпионата «Аризона» заняла пятое место в таблице Западного дивизиона. «Шаркс» расположились двумя строчками ниже.
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