«Сент-Луис» выставил Тарасенко на драфт расширения, защитив Барбашева
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«Сент-Луис Блюз» выставил российского форварда Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ, но защитил его соотечественника нападающего Ивана Барбашева.
«По слухам, «Сент-Луис» выставил Владимира Тарасенко на драфт расширения, но защитил Ивана Барбашева», – написал журналист Франк Серавалли в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис» рассматривают вариант обмена, при котором Тарасенко обменяют в «Кэпиталз» на российского форварда Евгения Кузнецова.
Тарасенко участвовал в 24 играх в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
Напомним, драфт расширения НХЛ состоится 21 июля.
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