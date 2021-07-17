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«Сент-Луис» выставил Тарасенко на драфт расширения, защитив Барбашева

«Сент-Луис» выставил Тарасенко на драфт расширения, защитив Барбашева
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«Сент-Луис Блюз» выставил российского форварда Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ, но защитил его соотечественника нападающего Ивана Барбашева.

«По слухам, «Сент-Луис» выставил Владимира Тарасенко на драфт расширения, но защитил Ивана Барбашева», – написал журналист Франк Серавалли в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис» рассматривают вариант обмена, при котором Тарасенко обменяют в «Кэпиталз» на российского форварда Евгения Кузнецова.

Тарасенко участвовал в 24 играх в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

Напомним, драфт расширения НХЛ состоится 21 июля.

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