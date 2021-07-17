«Аризона» получила Эндрю Лэдда и выбор во 2-м раунде драфта в 2021, 2022 и 2023 годах

«Аризона Койотс» получила права на форварда Эндрю Лэдда, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2021, 2022 и 2023 годах, сообщает инсайдер Пьер Лебрун в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Лэдд провёл один матч в составе фарм-клуба «Нью-Йорк Айлендерс» «Бриджепорт Айлендерс». Последний раз форвард играл в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/2020, провёл пять матчей и забросил одну шайбу.

В системе «Айлендерс» форвард выступал с сезона 2016/2017.

Ранее нападающий также играл за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Атланту Трэшерс» и «Каролину Харрикейнз».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Аризона» заняла пятое место в таблице Западного дивизиона, набрав 54 очка в 56 матчах, и не вышла в плей-офф.