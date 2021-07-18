Кравчук: в игре ЦСКА наверняка будут корректировки – в сторону более агрессивной системы

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, что его больше всего удивило в российском хоккее в последние недели.

«Назначение Сергея Федорова главным тренером ЦСКА. Последние годы Сергей в основном был у армейцев офисным работником, теперь же он возвращается на лёд, в так хорошо ему знакомую среду. Уже написал ему, поздравил. Надеюсь, у него все получится так же хорошо, как в предыдущей роли хоккеиста.

«Авангард» расчистился ему дорожку на тренерскую лавочку? Это уже вопрос к руководству армейцев. Но, наверное, в плане тактики «Авангард» где-то сыграл глубже, чем ЦСКА, серия была в целом равной, сработали лишь нюансы.

Будет ли меняться тактика ЦСКА? Хотим мы того или нет, но защитник смотрит на игру под одним углом, нападающий – под другим. Если говорить об Игоре Никитине, то он, как ученик Зинэтулы Билялетдинова, особое внимание уделял оборонительным действиям и фазе выхода в атаку. Фёдоров – один из лучших центрфорвардов в истории хоккея, в НХЛ он взял много индивидуальных призов, работал и с Виктором Васильевичем Тихоновым, и со Скотти Боумэном, которые всегда играли от атаки. Поэтому в игре ЦСКА наверняка будут корректировки – в сторону более агрессивной системы», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.