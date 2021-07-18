«Айлендерс» продлили контракт с Энди Грином
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«Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с американским защитником Энди Грином, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере». Новое соглашение с хоккеистом будет рассчитано на один год.
По информации Фридмана, в сезоне-2021/2022 защитник получит $ 750 тысяч плюс бонусы в размере $ 250 тысяч.
В прошлом сезоне Грин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету хоккеиста одна передача в 19 встречах.
Напомним, что «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточного дивизиона и вышли в плей-офф. В полуфинале Кубка Стэнли клуб из «Нью-Йорка» уступил будущему победителю турнира – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – в семи матчах (3-4).
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