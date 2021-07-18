Тренер вратарей «Салавата»: хочу быть уверенным, что вратари быстры и готовы по максимуму

Новый тренер вратарей «Салавата Юлаева» Венсан Риндо поделился впечатлениями от пребывания в клубе.

«Я играл и жил в России, плюс я был скаутом «Монреаля» и часто по работе приезжал сюда. Знаю, что Уфа — хоккейный город. Очень рад, что мне представилась возможность стать частью клуба.



Решение было несложным! Для меня это честь.



Вратарская линия? У нас отличные голкиперы и люди, которые хотят работать и учиться. До приезда в Уфу я ознакомился по видео с их игрой, плюс мы встречались онлайн, а вчера пообщались с каждым из них. Мы должны доверять друг другу и уважать каждого, в этом суть хоккея. Именно так улучшаются взаимоотношения. Будут и взлёты, и падения — такова спортивная реальность. Ты постоянно соревнуешься и противостоишь сопернику, при этом ты должен продолжать работать и становиться лучше.



Метсола и Шарыченков — разные голкиперы? Не бывает абсолютно одинаковых людей. Если мы возьмём внешне схожих игроков, то всё равно кто-то из них будет лучше кататься, кто-то — лучше играть руками. Задача любого вратаря — останавливать шайбу, но при этом каждый играет по-разному. Поэтому голкиперу необходимо помогать прогрессировать, учитывая его стиль.



Психология? Она занимает важнейшее место и проявляется в каждом упражнении. Для её улучшения необходима уверенность. Если вратарь начинает слишком много думать о своей работе, то хуже играет. Вот почему нужен баланс между техникой и самой игрой в воротах. Работа над этим — каждодневный процесс.



Хоккей — быстрая игра, в этом его прелесть. Поэтому я хочу быть уверенным, что мои вратари быстры и готовы по максимуму. Будем работать над этим каждый день, разбирать всё на тренировках и стараться сделать их сильнее», — цитирует Риндо официальный сайт «Салавата».