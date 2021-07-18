Тренер вратарей «Салавата»: хочу быть уверенным, что вратари быстры и готовы по максимуму

Новый тренер вратарей «Салавата Юлаева» Венсан Риндо поделился впечатлениями от пребывания в клубе.
«Я играл и жил в России, плюс я был скаутом «Монреаля» и часто по работе приезжал сюда. Знаю, что Уфа — хоккейный город. Очень рад, что мне представилась возможность стать частью клуба.
Решение было несложным! Для меня это честь.
Вратарская линия? У нас отличные голкиперы и люди, которые хотят работать и учиться. До приезда в Уфу я ознакомился по видео с их игрой, плюс мы встречались онлайн, а вчера пообщались с каждым из них. Мы должны доверять друг другу и уважать каждого, в этом суть хоккея. Именно так улучшаются взаимоотношения. Будут и взлёты, и падения — такова спортивная реальность. Ты постоянно соревнуешься и противостоишь сопернику, при этом ты должен продолжать работать и становиться лучше.
Метсола и Шарыченков — разные голкиперы? Не бывает абсолютно одинаковых людей. Если мы возьмём внешне схожих игроков, то всё равно кто-то из них будет лучше кататься, кто-то — лучше играть руками. Задача любого вратаря — останавливать шайбу, но при этом каждый играет по-разному. Поэтому голкиперу необходимо помогать прогрессировать, учитывая его стиль.
Психология? Она занимает важнейшее место и проявляется в каждом упражнении. Для её улучшения необходима уверенность. Если вратарь начинает слишком много думать о своей работе, то хуже играет. Вот почему нужен баланс между техникой и самой игрой в воротах. Работа над этим — каждодневный процесс.
Хоккей — быстрая игра, в этом его прелесть. Поэтому я хочу быть уверенным, что мои вратари быстры и готовы по максимуму. Будем работать над этим каждый день, разбирать всё на тренировках и стараться сделать их сильнее», — цитирует Риндо официальный сайт «Салавата».
- 18 июля 2021
-
11:23
-
10:37
-
09:52
-
08:45
-
08:26
-
03:26
- 17 июля 2021
-
23:40
-
23:30
-
23:13
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
21:47
-
20:44
-
20:35
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:51
-
18:05
-
17:25
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:55
-
15:25
-
14:52
-
14:16
-
13:42
-
13:18
-
12:49
-
12:19
-
11:50