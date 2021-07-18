Демков: самый заряженный в минском «Динамо» — главный тренер

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о том, что команда прошла медобследование и сдала нормативы.

«Это рабочая рутина, пусть и важная часть предсезонки, ведь надо знать свое состояние. Нормативы сдал тоже хорошо, результаты ещё не видел, но как минимум цифры не хуже прошлогодних, а кое-где улучшил показатели.



В четверг было установочное собрание. Крэйг Вудкрофт и тренерский штаб поприветствовали команду, рассказали о планах на предсезонку. Напомнили о наших правилах и организации: мы – команда, мы – семья, должны друг другу помогать в разных ситуациях, строить отношения на доверии. Затем освежили в памяти различные тактические моменты, поговорили про нашу систему игры.



Дальше была тренировка, на которой хорошо поработали. Конечно, вначале немного тяжело, всё-таки это первое занятие после отпуска. Все работали с хорошим желанием, видно, что соскучились друг по другу, по тренировкам. Молодые ребята показывают похвальное рвение.



Кто самый заряженный в команде? Главный тренер! Он заряжен больше всех и передает свою энергию, целеустремленность остальным. Мы стараемся, все эмоции и силы отдаем на тренировках», – цитирует Демкова официальный сайт минского «Динамо».