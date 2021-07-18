Ottawa Sun: Дадонов, скорее всего, будет доступен на драфте расширения НХЛ

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов может быть доступен для «Сиэтл Кракен» на драфте расширения, который состоится 21 июля, сообщает Ottawa Sun.

Как сообщает источник, скорее всего, нападающие Евгений Дадонов, Крис Тирни, а также голкиперы Мэтт Мюррей и Антон Форсберг будут среди игроков, доступных для выбора.

Дадонов провёл в «Оттаве» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач.

Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Флориду Пантерз».

По итогам прошлого сезона «Сенаторз» набрали 51 очко в 56 встречах, заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф.