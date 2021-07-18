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Хейсканен прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с «Далласом» на $ 67,6 млн

Хейсканен прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с «Далласом» на $ 67,6 млн
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Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Приятно, что сделка оформлена. Конечно, нам предстоит проделать ещё много работы, и мы все очень мотивированы вернуться на лёд. Я очень рад быть частью команды, которую создают Джим Нилл и его сотрудники. Я считаю важным вознаградить их доверие в долгосрочной перспективе», — приводит слова Хейсканена официальный сайт НХЛ.

Напомним, соглашение рассчитано на восемь сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 8,45 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $ 67,6 млн.

Хейсканен был задрафтован «Старз» на драфте-2017 в первом раунде под третьим номером. За клуб хоккеист выступает с сезона-2018/2019. Ранее защитник выступал на родине в Финляндии в составе «ХИФК».

По итогам сезона-2020/2021 Хейсканен провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

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