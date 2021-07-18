Кузнецов и Самсонов защищены «Вашингтоном» перед драфтом расширения

Стал известен список игроков «Вашингтон Кэпиталз», которых клуб защитил перед драфтом расширения.



Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Тарик Эль-Башир, в него вошли:



Голкипер: Илья Самсонов.

Защитники: Джон Карлсон, Дмитрий Орлов и Тревор ван Римсдайк.

Нападающие: Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Ларс Эллер, Энтони Манта, Даниэль Спронг и Том Уилсон.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.



В ночь на 18 июля мск все клубы (за исключением «Вегаса») должны были подать в лигу списки защищённых игроков.