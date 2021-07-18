«Монреаль» не защитил Прайса перед драфтом расширения НХЛ

Стал известен список игроков «Монреаль Канадиенс», которых клуб защитил перед драфтом расширения НХЛ.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс, в него вошли:



Голкипер: Джейк Аллен.

Защитники: Джефф Питри, Джоэль Эдмундсон, Бен Шьяро.

Нападающие: Тайлер Тоффоли, Арттури Лехконен, Коул Кофилд, Брендан Галлахер, Джейк Эванс, Йоэль Армиа, Джош Андерсон.



Отметим, что в список не попал вратарь Кэри Прайс. Ранее сообщалось, что голкипер, имеющий на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026, возможно, откажется от запрета на перемещение, чтобы «Канадиенс» получили возможность защитить на драфте расширения другого голкипера – Джейка Аллена.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.