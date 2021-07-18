Стали известны имена некоторых хоккеистов, доступных для «Сиэтла» на драфте расширения

Стали известны игроки, которые будут доступны для «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.



«Кэри Прайс, Владимир Тарасенко, Габриэль Ландеског, Райан Джохансен, Марк Джиордано, Джонатан Друен, Янни Гурд, Тайлер Джонсон, Джейсон Цукер, Джаред Макканн и Каапо Кяхкёнен — среди тех игроков, которые становятся доступными перед драфтом расширения», — написал в «Твиттере» журналист Райан Кларк.



В ночь на 18 июля мск все клубы (за исключением «Вегаса») должны были подать в лигу списки защищённых игроков.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.