«Колорадо» защитило Ничушкина перед драфтом расширения НХЛ
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Стал известен официальный список защищённых игроков «Колорадо Эвеланш».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Питер Бауф, клуб внёс в него:
Голкипер: Филипп Грубауэр.
Защитники: Кейл Макар, Девон Тэйвз, Самуэль Жирар.
Нападающие: Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Андре Бураковски, Назем Кадри, Валерий Ничушкин, Тайсон Джост, Логан О'Коннор.
В список незащищённых игроков вошли: Йоонас Донской, Эрик Джонсон, Джейкоб Макдональд, Джей Ти Комфер. Также «Сиэтл» может вести переговоры с игроками, имеющими статус свободных агентов — Ландеског, Саад и т.д.
Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.
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