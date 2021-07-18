Полный список защищённых и незащищённых российских игроков перед драфтом расширения НХЛ

Стали известны имена хоккеистов, которых клубы НХЛ защитили перед драфтом расширения.



Среди российских игроков защищёнными оказались: Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Валерий Ничушкин, Иван Проворов, Семён Варламов, Евгений Малкин, Андрей Свечников, Никита Зайцев, Александр Радулов, Денис Гурьянов, Антон Худобин, Владислав Гавриков, Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев, Иван Барбашёв, Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов.



Не попали в список: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Свечников, Евгений Дадонов, Никита Задоров, Александр Волков, Илья Любушкин, Дмитрий Куликов, Виталий Абрамов, Артём Анисимов.



Напомним, драфт расширения, на котором «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждого клуба (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.



Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.



К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.